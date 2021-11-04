Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці 4 листопада на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м.
Денна температура буде коливатися від +11 °C до +18 °C.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
На Київщині сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2-4 °C, вдень 11-13 °C.
- 3 листопада на Лівобережжі та у деяких центральних регіонах прогнозувалися дощі. Можливі шквальні пориви вітру.