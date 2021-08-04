Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде не так спекотно.
У західних регіонах температура коливатиметься від +23 °C до +26 °C, у центральних та північних областях очікується до +27 °C, а на сході та півдні країни буде до +31 °C.
4-5 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму, 4 серпня у Вінницькій та Черкаській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей прогнозувалися грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.