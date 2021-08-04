4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде не так спекотно.

У західних регіонах температура коливатиметься від +23 °C до +26 °C, у центральних та північних областях очікується до +27 °C, а на Сході та Півдні країни буде до +31 °C.

4-5 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму, 4 серпня і в Вінницькій та Черкаській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.