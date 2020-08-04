Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +10-15°C, на узбережжі морів +14-19°C; вдень +25-30 °C, у Карпатах +17-22 °C.
- 3 серпня в Україні без опадів та сонячно.
- 2 серпня практично по всій території України прогнозувалася ясна погода, лише в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях вдень короткочасні дощі.
- Раніше повідомлялося, що у серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.