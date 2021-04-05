Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На решті території буде сонячна погода – від +8°C до +12°C.
У Криму теж дощитиме; +7-9°C.
- Станом на 4 квітня в Карпатах все ще лежить сніг та стоїть морозна погода.
Covid-19 Україна
оновлено 05.04.2021 о 06:02
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Сьогодні, 5 квітня, синоптики прогнозують дощі у східній та південній частинах України. Температура коливатиметься від +8°C до +11°C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На решті території буде сонячна погода – від +8°C до +12°C.
У Криму теж дощитиме; +7-9°C.