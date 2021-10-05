Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше буде на Сході та Півночі – від +13 °C до +15 °C. Найтепліше буде у Закарпатській області – там синоптики прогнозують до +21°C.

Температура повітря у Центрі коливатиметься від +13 °C до +16 °C. У південних областях та в Криму – від +16 °C до +19 °C.

Вночі 5 жовтня у північних та центральних областях, вночі 6-7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5 °C.