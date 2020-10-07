Сьогодні, 7 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі, у Київській і Чернігівській областях значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +17 °C до +21 °C, у південних та східних областях – до +24 °C.



Крім того, сьогодні у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.