Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря коливатиметься від +17 °C до +21 °C, у південних та східних областях – до +24 °C.
Крім того, сьогодні у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 6 жовтня у західних, Вінницькій, Житомирській, вдень і в Київській областях прогнозувалися дощі, подекуди грози. Вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях місцями значні дощі; на решті території без опадів.