Сьогодні, 8 лютого, майже по всій Україні прогнозуються складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях сильний сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні країни та в Карпатському регіоні очікуються сніг з дощем, налипання мокрого снігу; вдень на Закарпатті сильний дощ; на дорогах ожеледиця.

Вдень в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі -10-15°C, на Чернігівщині та Сумщині -17-22°C, вдень 2-7°, у північній частині до -10°C; у південних областях та на Прикарпатті вночі -5-10°C, вдень +1-6°C; на Закарпатті та півдні Одещини вночі від 0 °C до +5 °C, вдень +7-12°C.