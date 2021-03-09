Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі -5-10°C, у південних та східних областях місцями від 0 °C до -5 °C, вдень від -3 °C до -2 °C, на Закарпатті та подекуди у південних областях +2-7°C.
У Києві та Київській області опадів не прогнозують, на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура у столиці вночі -4-6 °C, вдень від 0 °C до -2 °C, по області вночі буде -5-10 °C, вдень від -3 °C до +2 °C.
- 8 березня в Україні прогнозувалася переважно хмарна погода – у більшості областей прогнозується сніг.