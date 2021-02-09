Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця.
У зв’язку з відлигою та опадами на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.
Температура повітря: на заході від -1 °C до -3 °C, у Закарпатській області – від +5 °C до +7 °C; на півночі країни – до -4 °C. У південних регіонах температура коливатиметься від +7 °C до +10 °C, а в Криму – до +11 °C.
- 8 лютого майже по всій Україні прогнозувалися складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях сильний сніг.