Сьогодні, 9 лютого, вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця.

У зв’язку з відлигою та опадами на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Температура повітря: на заході від -1 °C до -3 °C, у Закарпатській області – від +5 °C до +7 °C; на півночі країни – до -4 °C. У південних регіонах температура коливатиметься від +7 °C до +10 °C, а в Криму – до +11 °C.