Сьогодні, 26 жовтня, в Україні буде суха та малохмарна погода, температура повітря трохи підвищиться - до +14 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нічна температура 26-27 жовтня від +1 °C до -5 °C, в Карпатах і на крайньому сході країни до -9 °C.

Найтепліше вдень буде у західних та південних регіонах – від +11 °C до +14 °C. У східних, північних та центральних регіонах буде малохмарно, температура – від +9 °C до +11 °C.

Вітер південний, 3-8 метрів на секунду.

У східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.