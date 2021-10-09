#PandoraPapers Live
09:17 9 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:51 Без опадів та до +17°: якою буде погода в Україні в суботу
02:22 Розлучення, схуднення та нове кохання: Адель дала інтерв’ю журналу Vogue
02:01 HBO анонсував фільм про смерть актриси Бріттані Мерфі
01:00 БДСМ: Разумков спрогнозував появу нової коаліції в Раді
00:36 Третьякова залишиться головою комітету, попри коментарі щодо смерті нардепа Полякова

08 жовтня

23:55 У Каліфорнії заборонили знімати презерватив під час статевого акту без згоди
23:01 У роботі Instagram та Facebook вдруге за тиждень стався збій
22:43 Арахамія не зміг сказати, скільки депутатів у фракції «Слуга народу»
22:08 Активістам «Демсокири» не дали повісити банер із закликом до санкцій проти Коломойського: відео
21:30 Росія звинуватила трьох американських дипломатів у крадіжках
20:54 У США жінка має чотири дні відсидіти у в’язниці, бо сфотографувала ведмедів у Єллоустоуні
20:15 У Facebook боротимуться з незаконним продажем ділянок лісів Амазонії
19:40 Трамп роками публікував неправдиву інформацію про прибутки Trump Hotel
18:50 Трамп уперше за 25 років не потрапив до списку найбагатших американців
17:12 Український режисер Саша Касюга зняв документальний фільм про Мадонну
16:28 Дзвінок Лукашенку, після якого спецоперацію щодо вагнерівців «злили», здійснив Єрмак — Рябошапка
16:08 Протидія «Північному потоку-2» має бути результатом Саміту Україна — ЄС — Порошенко
Партнерський матеріал
15:57 У липні-вересні 2021 року Lviv Fashion Week та Zero Waste Lviv реалізували проєкт Ecologica
15:43 Стало відомо, де і коли проведуть «Євробачення-2022»
15:04 Конституційний суд Польщі ухвалив, що закони країни вище правового режиму ЄС
15:01 Напад на журналістів «Схем»: Мецгеру повідомили про нову підозру
14:36 Внучка Муссоліні перемогла на виборах до міськради Риму
14:19 LEGO презентувала копію «Титаніка»: деталі
14:14 Голови фракцій вимагають зняти Третьякову з посади голови комітету через слова про смерть Полякова
13:44 З’явився перший трейлер стрічки «Оселя зла: Ласкаво просимо у Раккун-Сіті»
12:34 Росія відповідальна за 58% спонсорованих державою кібератак минулого року, – Microsoft
12:14 Зеленський помилував 31 військового
11:52 Смерть українця у Вроцлаві: прокуратура затримала 8 осіб
11:42 «Одним ворогом менше»: «Слуга» Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть Полякова
11:17 Google присвятив дудл українцю Івану Піддубному: що про нього відомо

Без опадів та до +17°: якою буде погода в Україні в суботу

У суботу, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура повітря підніметься до 17°.

Субота, 9 жовтня 2021, 08:51

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Впродовж вихідних погода в Україні очікується все ще без опадів, але буде дещо прохолодніше, особливо вночі, за рахунок того, що повітряні потоки переважатимуть вже з північного сходу і принесуть до нас прохолоднішу повітряну масу, а якщо в нічні години буде ясне небо, то стовпчики термометрів можуть подекуди опускатимуться до 0°, а то й нижче.

У суботу на півдні країни та в Приазов’ї подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температуру повітря вночі прогнозують від 4° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині 2-8° тепла; вдень 9-15°, на Закарпатті до 17°.

  • Напередодні у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -2 °С.
Теги: вітер, мороз, погода, прогноз погоди

Читати #Букви у Telegram і у Facebook