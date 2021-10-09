Без опадів та до +17°: якою буде погода в Україні в суботу

У суботу, 9 жовтня, в Україні без опадів, температура повітря підніметься до 17°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Впродовж вихідних погода в Україні очікується все ще без опадів, але буде дещо прохолодніше, особливо вночі, за рахунок того, що повітряні потоки переважатимуть вже з північного сходу і принесуть до нас прохолоднішу повітряну масу, а якщо в нічні години буде ясне небо, то стовпчики термометрів можуть подекуди опускатимуться до 0°, а то й нижче.

У суботу на півдні країни та в Приазов’ї подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температуру повітря вночі прогнозують від 4° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині 2-8° тепла; вдень 9-15°, на Закарпатті до 17°.