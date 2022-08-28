Сьогодні, 28 серпня, частину країни накриють дощі, одначе у більшості областей триматиметься суха та спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде сухо та спекотно. Температура повітря коливатиметься від +26 до +32 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів, у Полтавській і Кропивницькій областях дощитиме. На решті території буде без опадів.

На півночі температура вдень буде +26…+28 градусів, протягом дня можливі опади у Сумській області. Сухо та хмарно з проясненням буде в решті областей.

У східних областях дощитиме всюди, окрім Луганської області. Удень буде від +28 до +33 градусів.

На півдні температура температура буде 30-33 градуси, в усіх областях буде без опадів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +26..+28 градусів, буде сухо.