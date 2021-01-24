Циклон Lars принесе в Україну потужний вітер та опади, – синоптик

У понеділок, 25 січня, до України прийде циклон Lars, який принесе поривчатий вітер та опади.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

“Сильнющим вітром почнеться понеділок в Україні. Пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. До нас йде циклон Lars, який принесе опади, часом й сильні. Це буде переважно дощ, бо ж – тепло, проте в західній частині України, а ввечері на Вінниччині та Житомирщині ймовірний мокрий сніг. Особлива пересторога для тих, хто перебуває в Карпатах – там найближчим часом передбачається сильний сніг та хуртовини!”, – написала синоптик.

Вона зазначила, що завтра вдень очікується +4+9 градусів, в Криму +7+13 градусів. На Заході буде прохолодніше – від 1 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5+7 градусів.

У середині тижня на значну частину території України прийде похолодання.

“Нещодавніх 20-30-тиградусних морозів не буде, вночі десь до -2-8 градусів, вдень до нуля та невеликих “мінусів”. А поки що готуємося до південно-західного циклону із сильним вітром та опадами!” – зазначила Діденко.