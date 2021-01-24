Covid-19 Україна

оновлено 25.01.2021 о 00:02

Всього:

1191812 (+3915)

Хворіють:

222437 (+3915)

Вилікувались:

947514 (+5407)

Померло:

21861 (+83)

25 січня

00:56 Apple Watch допоміг поліції Техасу знайти викрадену дівчину
00:22 Байден введе нові обмеження на поїздки для іноземців

24 січня

23:13 У Нідерландах поліція силою розігнала незгодних із карантином через COVID-19
22:07 У МОЗ пояснили українцям, яке харчування призводить до розвитку імунодефіциту
20:58 Венеціанський карнавал вперше пройде в форматі онлайн
20:32 Степанов оцінив ефект від жорсткого карантину в Україні
19:59 У Бразилії розбився легкомоторний літак із футболістами та президентом клубу
18:53 Уряд Ізраїлю закрив аеропорт Бен-Гуріон до кінця локдауну
18:21 Циклон Lars принесе в Україну потужний вітер та опади, – синоптик
17:48 SpaceX встановила рекорд: 143 супутника на одній ракеті
17:31 Помер брат Ріната Ахметова
16:59 В Ізраїлі проти COVID-19 почали вакцинувати підлітків
16:31 Злочин путінського режиму не має терміну давності, – Порошенко про обстріли Маріуполя
15:58 У ЗСУ зафіксували 40-й летальний випадок від коронавірусу
15:35 Країни Балтії закликали ввести санкції проти РФ через жорстокий розгін протестів
15:22 BBC позначила міста Криму російськими: в МЗС України на це відповіли
15:16 Кеннет Брана зіграє британського прем’єра Бориса Джонсона у серіалі про пандемію COVID-19
14:40 Нардеп Железняк розповів подробиці початку першого в цьому році пленарного тижня
14:13 Щеплені люди можуть поширювати COVID-19: вакцині потрібен час, аби виробити імунітет
14:10 Помер творець «Чудової сімки», сценарист Уолтер Бернстайн
13:28 У Китаї врятували шахтарів через два тижні після того, як вони потрапили в пастку в сотнях метрів під землею
12:48 У Нідерландах арештували найбільш розшукуваного наркобарона в світі
12:13 Сьогодні в Єгипті починається вакцинація проти COVID-19
12:05 Очільник генштабу Іспанії пішов у відставку після того, як позачергово вакцинувався проти COVID-19
10:55 Сьогодні у 13 областях України проходять повторні місцеві вибори
09:59 У зоопарку Нью-Йорка народилося рідкісне біле дитинча кенгуру
09:24 24 січня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:15 У Чехії під час карантину на знак протесту відкрилися сотні барів і ресторанів
08:43 У 2020 році Facebook і Amazon витратили рекордні суми на лобіювання
07:49 Французькі лікарі радять не розмовляти у транспорті, щоб обмежити поширення COVID-19
07:27 Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 24 січня

Циклон Lars принесе в Україну потужний вітер та опади, – синоптик

У понеділок, 25 січня, до України прийде циклон Lars, який принесе поривчатий вітер та опади.

Неділя, 24 січня 2021, 18:21

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у Facebook.

“Сильнющим вітром почнеться понеділок в Україні. Пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. До нас йде циклон Lars, який принесе опади, часом й сильні. Це буде переважно дощ, бо ж – тепло, проте в західній частині України, а ввечері на Вінниччині та Житомирщині ймовірний мокрий сніг. Особлива пересторога для тих, хто перебуває в Карпатах – там найближчим часом передбачається сильний сніг та хуртовини!”, – написала синоптик.

Вона зазначила, що завтра вдень очікується +4+9 градусів, в Криму +7+13 градусів. На Заході буде прохолодніше – від 1 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5+7 градусів.

У середині тижня на значну частину території України прийде похолодання.

“Нещодавніх 20-30-тиградусних морозів не буде, вночі десь до -2-8 градусів, вдень до нуля та невеликих “мінусів”. А поки що готуємося до південно-західного циклону із сильним вітром та опадами!” – зазначила Діденко.

Теги: вітер, прогноз погоди, Синоптик

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook