Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура коливатиметься від +14 °C до +19 °C, в південно-східній частині місцями +20-23 °C.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У Києві протягом доби 27 травня також часом дощ, місцями грози. Температура вдень очікується +15-17 °C.
26 травня по всій території України прогнозувалися дощі.
- 24 травня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозувався короткочасний дощ.
- 24 травня на горі Піп Іван Чорногірський, в Карпатах, випав сніг.
- 25 травня вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі.