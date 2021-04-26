Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вночі 26-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра і післязавтра вдень у більшості областей будуть дощі.
Сьогодні в Україні значно погіршилась погода, у деяких регіонах йде сніг. Снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій, Черкаській областях, на Прикарпатті, а також під Києвом – у Богуславі та Яготині.
- Вранці 26 квітня в деяких областях України випав сніг. Найсерйозніші опади були в Київській області. Зокрема, рясно засипало місто Богуслав.