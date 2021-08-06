У п’ятницю, 6 серпня, в Україні очікуються значні дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що циклон вже наблизився до західних кордонів України, і за прогнозами очікується велика зона опадів, яка переміщуватиметься через Правобережжя України. Тому у певних областях очікується на відчутне погіршення погодних умов та значні дощі (15-49 мм, протягом 12 годин).

Зокрема, в Україні, крім південно-східної та східної частини, короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі у західних областях та на Житомирщині, вдень у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується на рівні 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних областях 20-25°, у північних (крім Сумської), Черкаській та Одеській областях 24-29°, на решті території 30-35°.

У Києві вночі помірний, вдень значний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі 17-19°, вдень 24-26°.