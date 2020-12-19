Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В північних, західних і східних областях вночі та вранці згуститься туман, видимість становитиме 200−900 м.
Температура повітря у північних і центральних областях очікується від 2° морозу до 3° тепла.
На заході температура повітря складе від 1° вище нуля до 5° тепла.
У східній частині прогнозується від 5° морозу до 1° тепла. На півдні країни очікується від 1° морозу до 4° тепла.
Вітер західний, північно-західний, 3−5 м/с.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.
- У Києві через складні погодні умови, зокрема, ожеледицю, громадський транспорт курсує з відхиленням від графіку.