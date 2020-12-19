У суботу, 19 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозується, лише на Лівобережжі очікується дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В північних, західних і східних областях вночі та вранці згуститься туман, видимість становитиме 200−900 м.

Температура повітря у північних і центральних областях очікується від 2° морозу до 3° тепла.

На заході температура повітря складе від 1° вище нуля до 5° тепла.

У східній частині прогнозується від 5° морозу до 1° тепла. На півдні країни очікується від 1° морозу до 4° тепла.

Вітер західний, північно-західний, 3−5 м/с.