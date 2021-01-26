Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, сніг йтиме у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.
Дощ зі снігом прогнозується у Київській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. В Івано-Франківській та Чернівецькій області буде хмарна погода.
На заході України прогнозують від -1 °C до +2 °C, на півночі – +1-4 °C, на сході +5-7 °C, на півдні – переважно від +4 °C до +8 °C, у центрі – +1-6 °C.
У Криму – до +12 °C.
- 25 січня по всій території України прогнозувалися дощі, місцями сильні дощі, а в західних областях зі снігом.