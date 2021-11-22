Сьогодні, 22 листопада, погода в Україні буде відносно теплою, дощі прогнозуються на заході країни та вдень у південно-східних та Житомирській областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Вночі на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +1-6 °C; вдень +4-9 °C, у південній частині +10-15 °C.

В Карпатах місцями невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі від 0 °C до -5 °C, вдень +1-6 °C.

На Київщині сьогодні без істотних опадів. Вітер помірний, південно-західний з переходом на північно-східний. Температура вночі +1-6 °C, вдень +4-9 °C; у Києві вночі +4-6 °C, вдень +6-8 °C.