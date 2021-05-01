Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
1 травня вночі у північних, центральних, подекуди в південних, Харківській та Закарпатській областях, вдень на заході, сході та південному сході країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині до 25°; на високогір’ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.
У Києві очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі близько 10°, вдень 18-20°.
- На Великдень, 2 травня, в Україні очікується тепла погода, але можливі опади.