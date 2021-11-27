Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні помірні дощі, вдень на Правобережжі місцями незначні дощі.
Температура вночі +1-6 °C, у східних областях від 0 °C до -5 °C, вдень +6-11 °C, на півдні до +15 °C.
В Карпатах сьогодні прогнозується мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0 °C.
На Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.
Денна температура підніметься до +10 °C.
28 листопада у західних областях, вдень і в південній частині країни невеликі дощі.
- 26 листопада повідомлялося, що на горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, температура повітря -4°C.
- 9 листопада повідомлялося, що на горі Піп Іван Чорногорський температура повітря опустилася до -5°C та лежить сніг.