Сьогодні вранці 27 листопада в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні помірні дощі, вдень на Правобережжі місцями незначні дощі.

Температура вночі +1-6 °C, у східних областях від 0 °C до -5 °C, вдень +6-11 °C, на півдні до +15 °C.

В Карпатах сьогодні прогнозується мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0 °C.

На Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

Денна температура підніметься до +10 °C.

28 листопада у західних областях, вдень і в південній частині країни невеликі дощі.