У вихідні в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами та спека.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що останніми днями практично по всій території України переважає нестійка погода з частими грозовими дощами, які іноді супроводжуються градом, шквальним вітром чи навіть смерчами. Причиною цьому є специфічна синоптична ситуація, що є сприятливою для утворення купчасто-дощових хмар, з яких і утворюються грози. І на вихідних ця синоптична ситуація все ще істотно не зміниться.

Тож у суботу та неділю у більшості областей пройдуть грозові дощі, вдень в окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі, лише у неділю на сході країни без опадів.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, на сході країни до 33°.

У Києві також пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме 17-19°, вдень 27-29°.