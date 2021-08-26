Сьогодні, 26 серпня, дощі прогнозуються у північних, центральних та південних регіонах. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Грози не прогнозують на Заході України, а також у східних та подекуди південних областях.

Температура повітря в західних і північних областях коливатиметься від +19 °C до +22 °C; у центральних – до +27 °C.

Найтепліше буде на сході країни – там до +30 °C. У південних регіонах – +25 – 29 °C.

26 серпня у Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.