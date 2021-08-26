Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Грози не прогнозують на Заході України, а також у східних та подекуди південних областях.
Температура повітря в західних і північних областях коливатиметься від +19 °C до +22 °C; у центральних – до +27 °C.
Найтепліше буде на сході країни – там до +30 °C. У південних регіонах – +25 – 29 °C.
26 серпня у Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 25 серпня вдень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях прогнозувалися грози.