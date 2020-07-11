У вихідні, 11 і 12 липня, на заході України очікуються дощі з грозами, а на сході - спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 11 липня, грозові дощі накриють Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Волинську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Температура повітря вночі очікується 13-18 °С, вдень 28-33 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 11 липня без опадів. Температура вночі 15-17 °С, вдень 29-31 °С.

У неділю, 12 липня, дощі з грозами очікуються в західних і центральних областях. Температура вночі становитиме 11-16 °С, вдень 16-34 °С.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві без опадів, вдень температура підніметься до 29-31 °С, а вночі – 18-20 °С.