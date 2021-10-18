Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі прогнозують у таких містах: Львів, Стрий, Дрогобич, Кам’янка-Бузька, Броди, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів.
Температура повітря на значній частині України буде майже однаковою – від +10 °C до +13 °C.
Лише жителям південних регіонів буде трохи тепліше – до +16 °C.
18-20 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 17 жовтня погода у більшості областей України прогнозувалась малохмарною та сонячною, дощі прогнозуються у деяких південних регіонах.