Сьогодні, 18 жовтня, дощі прогнозуються у деяких західних та північних областях. На решті території опади не очікуються.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі прогнозують у таких містах: Львів, Стрий, Дрогобич, Кам’янка-Бузька, Броди, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Житомир, Чернігів.

Температура повітря на значній частині України буде майже однаковою – від +10 °C до +13 °C.

Лише жителям південних регіонів буде трохи тепліше – до +16 °C.

18-20 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.