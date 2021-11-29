Сьогодні, 29 листопада, дощі прогнозуються по всій території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Проте у південних та східних регіонах буде доволі тепла погода – до +15 °C.

Найхолодніше буде у західних та північних областях – там денна температура повітря коливатиметься від +2 °C до +10 °C.

У центральних та східних регіонах – від +10 °C до +13 °C. На Півдні до +15 °C, а ось у Криму аж до +19 °C.

Варто зазначити, що вже 30 листопада у більшості областей очікується сніг, або ж мокрий сніг.