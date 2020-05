Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують сьогодні в Україні дощі, подекуди з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні дощі.

У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 8° C до 13° C, вдень від 14° C до 19° C; на півдні та сході країни вночі 10-15° C, вдень 17-22° C, в Карпатах протягом доби очікується 3-8° тепла.