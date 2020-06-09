Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
“До кінця дня 9 червня та протягом доби 10 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі”, – сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у Києві в найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 червня пориви вітру 15-18 м/с.
- Раніше повідомлялося, що 9 червня, в західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 11-16 °C, вдень 22-27 °C.
- Синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.