Протягом 9-10 червня в західних областях України очікується погіршення погодних умов. Через це оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“До кінця дня 9 червня та протягом доби 10 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі”, – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у Києві в найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 червня пориви вітру 15-18 м/с.