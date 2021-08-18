Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Крім того, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Сьогодні, 18 серпня, у північних, центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Крім того, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.