Сьогодні, 18 серпня, у північних, центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.