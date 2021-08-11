Вдень 11 серпня у південно-східній частині України прогнозуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах температура повітря коливатиметься від +24 °C до +29 °C. У центральних та північних областях – до +28 °C.

На Сході та Півдні країни очікується до +33 °C.

У Києві сьогодні буде ясно і безхмарно. Температура повітря вночі +16 °C, вдень +28 °C.

11 серпня у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.