Грозові дощі та спека: якою буде погода у вихідні

У вихідні, 18 і 19 липня, всю західну частину України охоплять дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 18 липня, денна температура по всій території Україні складе + 24 … + 28 градусів, в південних областях до +30 градусів. Вітер східний, 3-8 м/с. У західних областях очікуються дощі з грозами.

У Києві в суботу денна температура підніметься до +28, а вночі складе 15-17 градусів тепла. Опадів в столиці не очікується.

У неділю, 19 липня, дощі з грозами пройдуть на заході, а також в північних областях: Сумській, Чернігівській, Київській. Температура вдень очікується в межах +24 … +28 градусів, на півдні до +30 градусів.

У Києві вдень температура підніметься до +26 … + 28, а вночі – +15 … + 17.