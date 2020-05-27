У четвер, 28 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“28 травня вночі у південно-східній частині, вдень у більшості північних, центральних , Одеській та Миколаївській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)”, – йдеться у повідомленні.

Також по Києву та Київській області вдень 28 травня значний дощ (І рівень небезпечності).

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра до України прийде циклон, який зумовить значні дощі.

“Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Хіба що завтра вдень східна частина України, Приазов`я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів. Температура повітря трохи змилосердиться і підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів. Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки”, – повідомила синоптик.

У Києві в четвер також пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.