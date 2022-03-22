Сьогодні, 22 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Коридори для евакуації населення

Зараз з Запоріжжя до Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Влада працює над доставленням додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”.

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23. Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

За словами Верещук, вирішується питання для доставлення додаткового об’єму пального до Бердянська, аби продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. Водночас у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.