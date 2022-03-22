Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Коридори для евакуації населення
Зараз з Запоріжжя до Маріуполя вже вирушили 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою. Влада працює над доставленням додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
- Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат “Зміна”.
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23. Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.
За словами Верещук, вирішується питання для доставлення додаткового об’єму пального до Бердянська, аби продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. Водночас у Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.
- Нагадаємо, щонайменше 82 525 квадратних кілометрів України вважається небезпечною територією через замінування..
- Зокрема у Російській Федерації заявили, що випустили низку “гіперзвукових” ракет по об’єктах на заході України, ймовірно, це були “Кинджали”.
- За інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.