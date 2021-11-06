У суботу, 6 листопада, в Україні прогнозується зниження температури, також очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Впродовж вихідних рух повітря над нашою територією переважатиме західних та південно-західних напрямків, відповідно вже прохолодніша повітряна маса буде надходити й розпочнеться поступове зниження температури.

Але водночас буде підвищуватися атмосферний тиск, тому опадів ставатиме менше, а прояснень більше.

У суботу в Україні, крім півдня, прогнозують невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних та південно-східних областях туман. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах 5-10°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 8-13°, у південній частині та східних областях 13-18°; на високогір’ї Карпат вночі близько 0°, вдень 3-6° тепла.

У Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 6-8° тепла, вдень 10-12°.