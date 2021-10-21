Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості західних областей температура повітря коливатиметься від +16 °C до +19 °C, а у Чернівецькій області – до +20 °C.
У північних, центральних та східних регіонах від +15 °C до +17 °C. А на Півдні до +19 °C.
20-23 жовтня у західних, східних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 20 жовтня по всій території України прогнозувалася малохмарна погода, без опадів.
- 19 жовтня на більшій території України прогнозувалася суха та малохмарна погода, лише у східних областях подекуди дощі.
- Із суботи, 23 жовтня, у Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла – в ці дні синоптики прогнозують зниження температури.