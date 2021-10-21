Сьогодні, 21 жовтня, по всій території України прогнозується ясна та дуже тепла погода: на Заході подекуди до +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних областей температура повітря коливатиметься від +16 °C до +19 °C, а у Чернівецькій області – до +20 °C.

У північних, центральних та східних регіонах від +15 °C до +17 °C. А на Півдні до +19 °C.

20-23 жовтня у західних, східних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.