Компанії Parabon NanoLabs вдалось відновити обличчя трьох чоловіків, які жили в Стародавньому Єгипті більш як 2000 років тому.

Про це повідомили на сайті компанії.

Мумії трьох 25-річних чоловіків походять зі стародавнього Єгипту, з міста Абусір ель-Мелек (трохи південніше Каїру). З муміфікованих останків фахівці отримали їхні ДНК.

ДНК секвенували (встановили послідовності нуклеотидних основ) ще у 2017 році. Тоді це була перша успішна реконструкція геному давньоєгипетської мумії.

Згодом дослідники з американської компанії Parabon NanoLabs, що розробляє нанофармацевтичні препарати та надає послуги з фенотипування ДНК для правоохоронних організацій, використали ці генетичні дані для створення 3D-моделей облич мумій.

Потім вчені застосували фенотипний метод під назвою Snapshot і виявили, що чоловіки мали світло-коричневу шкіру, темні очі та волосся.

Щоб виділити відмінності між трьома особами та уточнити деталі кожного обличчя дослідники створили тривимірні графічні сітки облич і розрахували спеціальні теплові мапи. Потім ці результати поєднали з результатами Snapshot.

Ось що в них вийшло:

В компанії очікують, що ті самі методи можуть допомогти вченим відтворити обличчя для ідентифікації сучасних останків.