Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Контрнаступальні дії української армії мають “радіаційний” вплив на російську окупаційну “владу”. Призначений росіянами так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області” Кирило Стремоусов заявив у коментарі російському прокремлівському виданню “ТАСС”, що псевдореферендум про приєднання Херсона й області до РФ буде “поставлений на паузу” нібито з міркувань “безпеки”.
Втім, згодом Стремоусов написав у своєму Telegram, що заперечує, що закликав до паузи, тому що дата так званого “референдуму” поки що не призначена. Американські аналітики вважають, що обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу.
Українські військові мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, може, вплинути на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.
В ISW наголосили, що українські сили зберігали оперативне мовчання щодо перебігу свого контрнаступу, але повідомляли про подальшу руйнацію російських наземних ліній зв’язку (GLOC) у центрі Херсонської області. Українські спецпідрозділи провели обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодара.
- Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, а також закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.
- Україна бачить багато способів завдати шкоди Росії в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.
- Під час нарощування українського контрнаступу, США закликали Київ обмежити операцію як за її цілями, так і за її географією, щоб уникнути надмірного розтягування та застрягнення на кількох фронтах. Ці дискусії передбачали участь у “військових іграх” з Києвом — аналітичних навчаннях, які мали на меті допомогти українським силам зрозуміти, які рівні зусиль їм потрібно буде зібрати, щоб досягти успіху за різними сценаріями.