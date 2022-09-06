Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступальні дії української армії мають “радіаційний” вплив на російську окупаційну “владу”. Призначений росіянами так званий “заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області” Кирило Стремоусов заявив у коментарі російському прокремлівському виданню “ТАСС”, що псевдореферендум про приєднання Херсона й області до РФ буде “поставлений на паузу” нібито з міркувань “безпеки”.

Втім, згодом Стремоусов написав у своєму Telegram, що заперечує, що закликав до паузи, тому що дата так званого “референдуму” поки що не призначена. Американські аналітики вважають, що обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу.

Українські військові мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, може, вплинути на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

В ISW наголосили, що українські сили зберігали оперативне мовчання щодо перебігу свого контрнаступу, але повідомляли про подальшу руйнацію російських наземних ліній зв’язку (GLOC) у центрі Херсонської області. Українські спецпідрозділи провели обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодара.