Фахівці не прогнозують серйозних магнітних бур в серпні, але деякі дні відзначаться підвищеною сонячною активністю. У такі дні можливе погане самопочуття у метеозалежних людей.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Небезпечними будуть наступні дати: 6, 10-11, 16-18, 23-25 серпня. Особливо обережними треба бути 10 серпня – сонячна активність в цей день майже досягає рівня магнітної бурі.

Варто зауважити, що прогноз на такий тривалий період не може бути точним. Тому з часом з часом він може змінитися.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Найсильнішого впливу бурі зазнають літні і хронічно хворі люди, а також вагітні жінки. У метеозалежних людей в дні підвищеної активності можуть виникати такі симптоми:

запаморочення;

нудота;

головний біль;

біль у суглобах і спині;

підвищений артеріальний тиск;

загострення хронічних захворювань;

дратівливість;

безсоння.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.