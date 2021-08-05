Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.
Небезпечними будуть наступні дати: 6, 10-11, 16-18, 23-25 серпня. Особливо обережними треба бути 10 серпня – сонячна активність в цей день майже досягає рівня магнітної бурі.
Варто зауважити, що прогноз на такий тривалий період не може бути точним. Тому з часом з часом він може змінитися.
Вплив магнітних бур на здоров’я
Найсильнішого впливу бурі зазнають літні і хронічно хворі люди, а також вагітні жінки. У метеозалежних людей в дні підвищеної активності можуть виникати такі симптоми:
- запаморочення;
- нудота;
- головний біль;
- біль у суглобах і спині;
- підвищений артеріальний тиск;
- загострення хронічних захворювань;
- дратівливість;
- безсоння.
Як допомогти організму під час магнітних бур
Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
Пити трав’яні чаї та багато води.
Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
- У п’ятницю, 6 серпня, в Україні очікуються значні дощі та грози.