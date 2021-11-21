Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей, крім південних, прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Чернігівській, Сумській і Харківській областях сьогодні прогнозується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1-6 °C, на Лівобережжі місцями від 0 °C до -2 °C; вдень +7-12 °C, на Півдні до +14 °C; в Карпатах вночі близько 0 °C, вдень +1-5 °C.

На Київщині сьогодні без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +1-6 °C, вдень +7-12 °C. У Києві вночі +3-5 °C, вдень близько +10 °C.