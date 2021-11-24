Сьогодні, 24 листопада, в деяких областях України вдень та вночі прогнозується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погоду в Україні визначатиме антициклон WALPURGA, який рухається до нас з південного заходу.

“Внаслідок надходження холодних повітряних мас на Лівобережжі буде значно прохолодніше. Опади у вигляді мокрого снігу можливі лише вночі на окремих територіях, які до ранку припиняться”, – зазначають синоптики.

Без опадів, лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці у південних областях місцями туман.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +2 °C до -3 °C, вдень +1-6 °C; на Лівобережжі та високогір’ї Карпат вночі -4-9 °C, вдень близько 0 °C.

На Київщині сьогодні вночі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від +1 °C до +3 °C, вдень +1-6 °C; у Києві вночі близько 0 °C, вдень +2-4 °C.