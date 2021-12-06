У більшості регіонів України в понеділок, 6 грудня, очікується мокрий сніг. На дорогах буде небезпечно через ожеледицю та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сніг з дощем очікується в західних та північних областях; у центральних — дощитиме. Температура у західних регіонах впродовж доби становитиме -3°… +2 °С, у Карпатах — -1°… -6 °С.

На решті території — вночі від +2°… -3 °С, удень у північних та східних областях — 0… +5 °С, у центральній частині — +4… 9 °C. На півдні країни очікується до +14°.

Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, вдень у західних областях України пройшов мокрий сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується.