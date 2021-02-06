Мороз до -16: стало відомо, якою буде погода у вихідні

У суботу та неділю, 6 та 7 лютого, в Україну прийде похолодання. Температура повітря подекуди опуститься до -16.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині прогнозується сніг, в Карпатах місцями значний сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 6-13°С морозу, в північних та центральних областях місцями до 16°С морозу; вдень 1-8°С морозу; на Закарпатті та півдні Одещини дощі температура протягом доби 0-5° тепла.

У неділю, 7 лютого, очікується погіршення погодних умов: сніг, на Прикарпатті, у північних та центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

Вдень у південних областях сніг з переходом в дощ, ожеледь.

Температура вночі 13-20°С морозу, вдень 7-14° морозу, у південній частині та на Прикарпатті вночі 3-10°С морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла. На дорогах країни ожеледиця.