У суботу, 13 березня, в Україні буде морозна погода, подекуди очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вночі в Україні, крім західних та більшості східних областей, мокрий сніг, вдень без істотних опадів, лише на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощ.

Вночі та вранці на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 10-12° тепла. У східних областях та на Сумщині вночі прогнозується 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.