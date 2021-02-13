Сьогодні, 13 лютого, в Україні очікується хмарна погода, в деяких областях прогнозується сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В західних областях опадів не прогнозується. Температура коливатиметься від -3 – -9 градусів.

У східних регіонах в деяких областях періодично йтиме невеликий сніг. Температура повітря прогнозується на рівні -7 – -11 градусів.

На півночі України також прогнозується сніг. Температура опуститься до -11 – -13 градусів. У південних областях переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме -5 – -7 градусів.

13 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах більшості областей ожеледиця.