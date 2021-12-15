Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1…+3 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -5 градусів.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1…+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На Сході України вдень прогнозують від +1 до +4 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -1. Очікують дощ зі снігом.
На Півдні середня добова температура становитиме +2…+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +2…+4.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.
- Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов в Україні знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях.