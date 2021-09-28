Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також дощі прогнозуються вдень і в Закарпатській області. Там буде найтепліше – до +20 °C.
На решті території країни температура повітря буде майже однаковою, коливатиметься від +13 °C до +16 °C. У південних областях та в Криму – до +17 °C.
Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.
У Києві вдень без істотних опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +12 °C до +14 °C.
- Раніше кліматологиня Наталка Діденко розповіла, шо з 27 вересня по 7 жовтня на більшості території нашої країни переважатиме сонячна погода.