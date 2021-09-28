Сьогодні, 28 вересня, погода у більшості областей буде сонячною, та на Сході вдень дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також дощі прогнозуються вдень і в Закарпатській області. Там буде найтепліше – до +20 °C.

На решті території країни температура повітря буде майже однаковою, коливатиметься від +13 °C до +16 °C. У південних областях та в Криму – до +17 °C.

Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

У Києві вдень без істотних опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +12 °C до +14 °C.