Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході країни, у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях температура повітря прогнозується від +2°C до +4°C. У центрі та на сході – до +7°C.
Найтепліше буде у південних областях – до +11°C.
Вранці 7 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
- 6 січня опадів в Україні не прогнозується, лише вдень трохи дощитиме у Закарпатській області.