Сьогодні, 7 січня, по всі території України йтимуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни, у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях температура повітря прогнозується від +2°C до +4°C. У центрі та на сході – до +7°C.

Найтепліше буде у південних областях – до +11°C.

Вранці 7 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.