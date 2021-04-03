Covid-19 Україна

оновлено 03.04.2021 о 07:02

Всього:

1711630 (+0)

Хворіють:

344581 (+0)

Вилікувались:

1333370 (+0)

Померло:

33679 (+0)

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02 квітня

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На сході і на заході України можливі короткочасні дощі

Сьогодні, 3 квітня, на сході і на заході України можливі короткочасні дощі.

Субота, 3 квітня 2021, 07:27

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території істотні опади малоймовірні.

Протягом дня в Україні максимальна температура повітря становитиме лише +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

У Києві також буде прохолодно. Температура повітря у денні години коливатиметься близько +6+10 градусів, а вночі очікується 0-3 градуси тепла.

  • Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.

 

Теги: дощ, погода, прогноз погоди

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