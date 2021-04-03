Сьогодні, 3 квітня, на сході і на заході України можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території істотні опади малоймовірні.

Протягом дня в Україні максимальна температура повітря становитиме лише +6+11 градусів, на Півдні та подекуди у центральних областях +10+13 градусів.

У Києві також буде прохолодно. Температура повітря у денні години коливатиметься близько +6+10 градусів, а вночі очікується 0-3 градуси тепла.