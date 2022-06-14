Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.
Очільник Пентагону наголосив на важливості надати України необхідних ресурсів задля захисту, а також гарантій для підтримки та будівництва надійної оборони.
“Це буде важливою нагодою зібрати нашу групу партнерів з усього світу, щоб гарантувати, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує зараз аби захиститися від невиправданого та неспровокованого нападу Росії, і щоб гарантувати, що ми допоможемо Україні будувати та підтримувати надійну оборону в найближчі місяці та роки”, — сказав Ллойд Остін.
Він додав, що на зустрічі також вислухають позицію українських лідерів на чолі з його колегою міністром оборони України Олексієм Резніковим. Група працюватиме над активізацією спільних зусиль для виконання пріоритетних вимог України щодо захисту.
- Нагадаємо, що колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що розпочавши військове вторгнення в Україну, РФ порушила Будапештський меморандум 1994 року.
- Також п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко ефірі французького каналу LCI заявив, що від безпеки нашої держави залежить також безпека всієї Європи. Цим він обґрунтував необхідність надати Україні важке озброєння.
- Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.