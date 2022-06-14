Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що на третій зустрічі Контактної групи з оборони порушать питання постачання зброї для України на тлі невиправданої та неспровокованої збройної агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

Очільник Пентагону наголосив на важливості надати України необхідних ресурсів задля захисту, а також гарантій для підтримки та будівництва надійної оборони.

“Це буде важливою нагодою зібрати нашу групу партнерів з усього світу, щоб гарантувати, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує зараз аби захиститися від невиправданого та неспровокованого нападу Росії, і щоб гарантувати, що ми допоможемо Україні будувати та підтримувати надійну оборону в найближчі місяці та роки”, — сказав Ллойд Остін.

Він додав, що на зустрічі також вислухають позицію українських лідерів на чолі з його колегою міністром оборони України Олексієм Резніковим. Група працюватиме над активізацією спільних зусиль для виконання пріоритетних вимог України щодо захисту.