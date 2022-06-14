Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.

Очільник Пентагону наголосив на важливості надати України необхідних ресурсів задля захисту, а також гарантій для підтримки та будівництва надійної оборони.

“Це буде важливою нагодою зібрати нашу групу партнерів з усього світу, щоб гарантувати, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує зараз аби захиститися від невиправданого та неспровокованого нападу Росії, і щоб гарантувати, що ми допоможемо Україні будувати та підтримувати надійну оборону в найближчі місяці та роки”, — сказав Ллойд Остін.

Він додав, що на зустрічі також вислухають позицію українських лідерів на чолі з його колегою міністром оборони України Олексієм Резніковим. Група працюватиме над активізацією спільних зусиль для виконання пріоритетних вимог України щодо захисту.

 